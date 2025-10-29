2児の母でタレントの坂下千里子（49）が28日、自身のインスタグラムを更新。作り置き定番メニューの「味噌漬け豚肉」がメインの手作り弁当を披露した。【写真】「さすが！「色合いもよくおいしいそう」定番の作り置き“味噌漬け豚肉”メインの曲げわっぱ弁当ここ最近の投稿で、日々の生活で手作りしている弁当をたびたび紹介している坂下。この日は「味噌漬け豚肉弁当になります」と伝え、おかずが“ぎっしり”詰まった曲げ