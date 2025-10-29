上海クルーズ口岸で出国時税還付の手続きをする旅客。（上海＝新華社配信）【新華社北京10月29日】中国国家税務総局が28日に発表した最新インボイスデータによると、今年1〜9月に出国時税還付を受けた入境観光客は前年同期の3.3倍に増え、税還付額は97.4％増加した。中国は今年4月以降、出国時税還付の最適化、サービス利便化措置の高度化を継続的に進め、インバウンド消費の活力を効果的に引き出した。同局関連部門の担当者に