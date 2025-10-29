俳優の土屋太鳳（30）が、引き締まったおなかの見えるダンス動画を公開。夫でダンス&ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（31）が反応するなど、反響を呼んでいる。2023年1月、片寄との結婚を発表し、この年の8月に、第1子の誕生を報告していた土屋。Instagramでは、神戸の街を散歩する姿や実家で一緒に寝ている様子など、我が子との日常を発信し、「太鳳ちゃんのママさん姿見れてうれしいです」「同じ格好で寝てる