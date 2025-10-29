ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団公式スポーツウエアを着用する森重航（手前左）、浮田留衣（奥左）ら＝29日、東京都新宿区来年2月6日のミラノ・コルティナ冬季五輪開会式まであと100日となった29日、日本オリンピック委員会（JOC）は日本選手団が表彰式などで身に着ける公式スポーツウエアを発表した。赤を基調としたデザインで、屋内用と屋外用を提供。同3月6日からのパラリンピックでも、同じデザイン