ワールドシリーズ第1戦の7回、2ランを放ち三塁コーチとタッチを交わすドジャース・大谷（右）＝24日、トロント【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は28日、大谷、山本、佐々木が所属するドジャースと、ブルージェイズが対戦しているワールドシリーズの第2戦終了時点の平均視聴者数を発表し、日本ではNHK総合で放送された第1戦が1180万人を記録した。日本の単独放送網ではワールドシリーズ史上最多だという。山本が完投勝利を挙