ブルージェイズ戦の7回途中、降板するドジャース・大谷（17）。中央左はロバーツ監督＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第4戦は28日、ロサンゼルスで行われ、ドジャース（ナ・リーグ）の大谷はブルージェイズ（ア・リーグ）戦に「1番・投手兼指名打者」でWSに初めて投打「二刀流」で出場し、投手では先発で6回0/3を投げて1本塁打を含む6安打4失点で、ポストシーズンでは初