まさかの場所で「おやすみなさい」と穏やかな表情で眠りにつこうとする猫の姿が、話題になっている。【映像】「入るのそっち!?笑」まさかの場所がお気に入りな猫投稿したのは、猫のこだまくん（5歳）の飼い主（@KODAMA5012）。靴が入っていた箱のフタの部分で眠りにつこうとしているこだまくんの画像をXに投稿した。よく見るとフタは斜めで、こだまくんも浮いたような状態になっている。これには飼い主も思わず「入るのそっち!