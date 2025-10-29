高市総理はAPEC首脳会議に出席するため、あす韓国を訪問します。総理就任後、初めて李在明大統領と首脳会談をおこなうほか、中国の習近平国家主席との会談も調整を進めています。【写真を見る】高市総理あす（30日）韓国訪問初の日韓首脳会談へ中国・習近平国家主席との首脳会談も調整高市総理はあすから3日間の日程で、APEC＝アジア太平洋経済協力会議に出席し、「貿易・投資」や「AI」「人口構造の変化」などについて議論