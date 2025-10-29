午前11時半前、東京・大田区蒲田本町で「蒲田消防署の前で多重事故」と110番通報がありました。警視庁によりますと、乗用車5台が絡む多重事故で、車に乗っていた男女の子どもを含む6人がけがをしましたが、いずれも軽傷だということです。5台のうち1台は車線を逆走していたとみられるということで、警視庁が当時の状況を調べています。