２８日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」では、衝撃の結末が描かれたが、実はオープニング映像でこの結末を予感させる英文がアップされており、ネットでも「もう冒頭で結末を言っていたのか」など驚きの声が上がった。「ちょっとだけエスパー」第２話は、文太（大泉洋）ら、ノナマーレ社員に新たなミッションが。それが「千田守が目的地につくことを阻止する」というもの。文太、円寂（高畑淳子）、桜介