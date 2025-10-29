日本を訪問していたアメリカのトランプ大統領は、まもなく韓国に到着します。滞在中、韓国や中国と首脳会談を行う予定です。現地から中継です。韓国は、トランプ氏を国賓待遇にしていて、関税交渉などで意見の隔たりを埋めたい考えです。きのう高市総理と日米同盟の抑止力強化などを確認したトランプ氏は、この後、韓国の李在明大統領と首脳会談を行います。日本にも迫った関税交渉における巨額の対米投資の行方などが焦点となって