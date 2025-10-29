入院中に看護師さんたちから「お目目くりくりですねぇ〜」と声をかけられていた、生まれて間もない赤ちゃん。そんな我が子の写真を載せたThreadsの投稿が4200件を超える「いいね」を集め、「新生児とは思えない完成度の顔立ち」と注目を集めました。【写真】半年後の赤ちゃんますます可愛く成長しています投稿したのは、2025年春に第一子・えなちゃんを出産した母親のAyakaさん（@_ta107）。生まれたばかりの赤ちゃんといえば