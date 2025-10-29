日本の高速道路で最も標高の高い場所を走る東海北陸自動車道で10月29日、除雪車の出発式が行われました。雪のシーズンを前に、岐阜県の東海北陸道・飛騨清見インターチェンジで行われた出発式には、除雪作業員らおよそ100人が参加しました。ネクスコ中日本の社員や岐阜県警も出席して神事も執り行われ、これから迎える雪のシーズンに向け、作業の安全などを祈願していました。この冬も例年通りの降雪と