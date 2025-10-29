きょうもクマの目撃や痕跡が相次いでいます。南砺市では親子グマ3頭が目撃されました。南砺市によりますと、きょう午前7時過ぎ、南砺市北川と細野で相次いで親子グマ3頭の目撃がありました。吉本康祐記者「3頭の親子グマは、道の駅や住宅そばのこの辺りを歩いていたということです」クマは山の方へ逃げていったということで、市や警察が周辺をパトロールしましたが発見には至っていません。きょうはこのほかにも、砺波市芹谷