有人宇宙船「神舟21号」とロケットのコンビネーションは24日に打ち上げエリアへ移送され、近日中に適切なタイミングで打ち上げることが予定されている。発射場で27日、各関連機関が全システム総合リハーサルを実施した。中央テレビニュースが伝えた。今回の総合リハーサルには酒泉衛星発射センターの測定・発射システムの全職員が参加。発射場システムの統一指揮の下、発射塔、ロケット、宇宙船などのサブシステムが機能検査を実施