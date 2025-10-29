Æ¬¤«¤é¤¹¤Ã¤Ý¤ê¡¢¤Ô¤¿¤Ô¤¿ÊÑ·Á°áÁõ2026Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤¬?¶ÄÅ·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë?¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»¨»ï¡Ö¥Õ¥£¥¬¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×(CE¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¤·¤¿¤Î¤ÏÀÐ¶¶ÀÅ²Ï(31)¡£Æ¬¤«¤é¤¹¤Ã¤Ý¤ê¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾åÈ¾¿È¤ò¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤ËÊ¤¤Ã¤¿¶Ã¤­¤ÎÊÑ·Á°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÀÅ²Ï¤Á¤ã¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÉ½¸½