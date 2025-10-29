2008〜10年に当時J2だったアビスパ福岡に在籍し、?ジャンボ?の愛称で親しまれたFW大久保哲哉（45）が現役選手とジュニア指導者の?二刀流?で活動している。神奈川県1部リーグの「FIFTYCLUB」で今もプレーを続ける一方、横浜市でFW養成に特化した「ジャンボ大久保ストライカースクール」で小学生を指導。Jリーグ通算99得点のエッセンスを伝授している。現在、週に1度開催されるスクールには約30人が所属している。2019年にA級