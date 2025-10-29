お笑いの世界において、ブレイクは奇跡に近い。再ブレイクとなればなおさらだ。そこから生き残るのは、もはや例外中の例外。その例外のひとりが、永野である。永野は、これまでの芸人と何が違うのか。私たちは彼のどこにおもしろさを感じているのか。 【画像】永野、インタビュー取材で決めポーズ 永野がメインのバラエティー番組 テレビ朝日の深夜バラエティ枠『バラバラマンスリー』は、月替りで異な