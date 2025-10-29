福岡東署は29日、福岡市東区香椎台1丁目5番付近で28日午後5時半ごろ、通行中の小学生女児が不審者から後をつけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。不審者は男性のみしか分からず、年齢、服装等は不明という。