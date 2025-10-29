愛知県豊田市の資材置き場から、金属パイプなどを大量に盗んだ疑いで73歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】｢金属泥棒を捕まえた｣ 建設会社の資材置き場から金属パイプや防水ネジなど242点 約5万8000円相当盗んだ疑い 無職の73歳男を逮捕 愛知・豊田市 逮捕されたのは、豊田市の無職・河井重敏容疑者73歳です。 警察によりますと、河井容疑者はきのう午前6時すぎ、豊田市内の建設会社の資材置き場から、金属パイプ4本や防水