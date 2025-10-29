25/11/3付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年10月20日〜26日）では、米津玄師の関連作品が2週連続でTOP5のうち3曲を占めた。【週間総再生数グラフ】不動の1位ミセスを米津玄師が猛追！6週連続1位は、米津が劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした「IRIS OUT」（週間再生数2112.1万回／前週比14.2％減）。自身の持つ男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」記録を更新