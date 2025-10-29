巨人の秋季練習が２９日午前、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムと川崎市のジャイアンツ球場室内練習場で始まった。初日は、岡本ら日本代表「侍ジャパン」に選ばれたメンバーや、坂本、田中将らベテランも集まった。阿部監督は「（今季の）反省を生かした練習をやるので、体と心の準備をしっかりして、実りのある秋のキャンプにしたい」と選手に訓示した。若手を中心に午前、午後の２部制で実施。練習量を増やしてチ