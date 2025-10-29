『M-1グランプリ2024』で準優勝し、一躍人気コンビとなったバッテリィズ。4月から拠点を大阪から東京に移した2人にインタビューし、東京での新生活や『M-1』準優勝後の変化などを聞いた。バッテリィズのエース(左)と寺家――4月から東京に進出されましたが、新生活はいかがですか?エース:だんだん東京の芸人とも話す機会が増えて楽しくなってきました。ただ、もっと近くに友達がほしいです。大阪は近くに仲いい人がいっぱいいたの