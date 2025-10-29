初冠雪を観測した北アルプス立山の室堂＝29日午前、富山県立山町（立山黒部貫光提供）富山、金沢の両地方気象台は29日、富山県の北アルプス立山（3015メートル）と石川・岐阜両県などにまたがる白山（2702メートル）で初冠雪を観測したと発表した。立山は平年より17日遅く、昨年より10日早い。1939年の統計開始以来、4番目の遅さ。白山は平年より8日遅く、昨年より10日早い。立山の室堂（2450メートル）にある「ホテル立山」の