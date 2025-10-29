ABEMAラリージャパン応援隊長に就任したチョコレートプラネット・長田庄平が出演する、ラリージャパン2025 YouTube限定企画・第2弾が、YouTubeチャンネル『ABEMAスポーツ【公式】』で27日に公開された。ラリージャパン2025 YouTube限定企画・第2弾○高級スポーツカー「GRスープラ」に大興奮第2弾では、長田がトヨタモビリティ東京が運営する「GR Garage 東京深川」を訪問。東京のGRファンの聖地と呼ばれる店内の様子やGR車両の魅力