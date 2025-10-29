◆米大リーグワールドシリーズ第４戦ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは、１点を追う７回無死一、二塁の場面で先発の大谷翔平投手から継投策に出たが、左腕バンダ、右腕トライネンが火消しできず、この回一挙４点を失い、１―６と５点差に広がった。７回は先発の大谷が連打で無死二、三塁のピンチを招き、ロバーツ監督はバンダを投入。だが、ヒメネス