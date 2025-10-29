井原警察署 暴力団の威力を示して建設会社役員を脅迫した疑いで、岡山県倉敷市の暴力団幹部ら2人が29日、逮捕されました。 暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、岡山県倉敷市真備町の暴力団幹部の男(58)と、岡山県矢掛町の建設業の男(58)です。 警察によりますと、建設業の男は、矢掛町の建設会社役員の60代男性と工事代金を巡ってトラブルになりました。そして男性から下請工事への参入を拒否される