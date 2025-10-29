アジア株豪州株下落、CPI目標範囲上限突破で利下げ期待消滅韓国最高値、米銀が目標引き上げ 東京時間11:04現在 香港ハンセン指数 26346.14（休場） 中国上海総合指数 3994.01（+7.86+0.21%） 台湾加権指数 28231.58（+282.47+1.01%） 韓国総合株価指数 4078.39（+67.98+1.70%） 豪ＡＳＸ２００指数 8946.80（-65.70-0.73%） アジア株は豪州を除いて上昇、米中首脳会談への期待が広が