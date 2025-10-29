2025年10月26日にJAXA＝宇宙航空研究開発機構が打ち上げた日本の新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」が、いよいよISS＝国際宇宙ステーションに到着します。高度約400kmに向けて軌道を調整し、ISSへ接近して相対速度を合わせたHTV-X1は、現在長期滞在を行っているJAXAの油井亀美也宇宙飛行士が操作するISSのロボットアームで、日本時間2025年10月30日0時50分頃に把持（キャプチャ）される予定です。なお、JAXAは日本時間2025