10月26日（日）、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアーレディー シーズン2』番外編が放送。24歳のモデル美女が、若者の間で流行っている「Chat GPT」の愛称を知らない年上イケメンにツッコミを入れる一幕があった。【動画】24才モデル美女、大胆すぎる超ショーパン姿（全身あり）同番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく