デンバー・ナゲッツは、10月28日（現地時間27日、日付は以下同）に敵地ターゲット・センターでミネソタ・ティンバーウルブズ相手に127－114で勝利し、今シーズンの戦績を2勝1敗とした。 この日ナゲッツではジャマール・マレーがゲームハイの43得点に6リバウンド3アシストと大暴れ。さらにニコラ・ヨキッチが25得点19リバウンド10アシスト2スティール、新加入