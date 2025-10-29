[10.28 リーグ・ドゥ第12節 ブローニュ 2-6 スタッド・ランス]スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗が今季初の1試合2得点を記録し、チームの大勝に貢献した。28日のリーグ・ドゥ第12節でS・ランスはブローニュのホームに乗り込んだ。DF関根大輝とともにスターティングメンバーに名を連ねた中村は、1-1で迎えた前半28分にPKを沈めて2試合ぶりのゴールを記録。さらに、3-2となって迎えた前半43分にはPA内でボールを受けると、相