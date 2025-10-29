1970年に日本を震撼させた、「よど号ハイジャック事件」。極左過激武装組織・赤軍派が、羽田を飛び立った旅客機を乗っ取り、北朝鮮へと亡命したという、日本の戦後史に刻まれている大事件である。日本と北朝鮮のみならず、中継地となった韓国、その背後に存在するアメリカ、ソビエト連邦までも巻き込んで、当時の国際社会に大きな影響を与えることとなった。 参考：『君の声を聴かせて』『グッドニュース』で新境地 “