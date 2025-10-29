ＳＢＩインシュアランスグループ [東証Ｇ] が10月29日昼(11:30)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の業績予想は連結経常利益が前年同期比50.1％増の73億円に拡大する見通しと発表した。 株探ニュース