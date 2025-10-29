Ａｉロボティクスが大幅高で４日続伸し実質上場来高値を更新している。この日、展開するスキンケアブランド「Ｙｕｎｔｈ（ユンス）」が、Ｋ－ＰＯＰグループ「ＢＴＳ」のＶ氏とブランドアンバサダー契約を締結したと発表しており、好材料視されている。 今回の取り組みは、Ｖ氏の除隊後初の日本での広告出演で、スキンケアブランドとしては日本初の単独契約となる。２１世紀のポップアイコンともいわれる