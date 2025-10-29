全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千駄木のイタリア料理店『エゾットリア』です。ア・ラ・カルトOKの親しみやすい雰囲気がいい鹿専門の猟師が仕留めたというえぞ鹿のローストは、しっとりとロゼ色に焼き上がり、澄んだうまみをたたえていた。そこに意外性のあるにらソースを合わせる。白老村田さん・えぞ鹿もも肉のローストにらソース3300円『エゾットリア』白老村田