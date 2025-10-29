『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）の公式Xが、レギュラーメンバーの阿部亮平（Snow Man）と新シーズンレギュラーの猪俣周杜＆篠塚大輝（timelesz）の3ショットを公開し、注目を集めている。 【画像】“おそろい”ポーズの阿部亮平＆猪俣周杜＆篠塚大輝 他 10月28日の放送では、阿部の指名を受けて猪俣と篠塚がチームメンバーとなり、阿部＆篠塚＆猪俣の初トリオで優勝を狙った。