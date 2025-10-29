「東京プリンスホテル」2025年のクリスマスケーキをご紹介！ Pistache Noël ピスタチオ・ノエル7800円【サイズ】縦約17cm、横約9cm「東京プリンスホテル」では、2025年のクリスマスケーキの予約を開始しています。”Festive Wonderland"（ふぇすてぃぶ わんだーらんど）をテーマに、4種のクリスマスケーキが勢揃い！ 華やかさのなかに賑わいのある、ひと目見てワクワクするケーキとなっています。Pistache N