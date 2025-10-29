山形県内では、連日クマの目撃が止まりません。こうした中、衝撃的な数字が明らかになりました。 県内の１０月に入ってのクマの目撃件数は、わずか１か月足らずで、去年１年間の目撃件数を大きく上回っています。 県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、今月２６日時点で１９０６件に上りました。統計をはじめた２００３年以降で最多の記録を更新し続けています。 目撃件数はおととしは１年間で７６５件、去年は１