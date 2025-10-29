【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanの松田元太がCMキャラクターとして出演する、UHA味覚糖ハードグミ“忍者めし”のTVCM3篇が、11月1日より全国放映開始となる。 ■「忍者めし好き」として知られる松田元太が新CMに“現代忍者”として本格降臨 「忍者めし好き」として知られる松田元太が、今回の新CMではついに“現代忍者”として本格降臨。ムーンウォークやコミカルなアクションを