ＳＢＩリーシングサービス [東証Ｇ] が10月29日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比77.6％増の48.8億円に拡大し、通期計画の70億円に対する進捗率は69.7％に達し、4年平均の46.9％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比36.5％減の21.2億円に落ち込む計算になる。