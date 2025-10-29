29日前引けの日経平均株価は反発。前日比1030.64円（2.05％）高の5万1249.82円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は297、値下がりは1278、変わらずは37と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を989.91円押し上げ。次いで東エレク が113.13円、ＳＢＧ が109.09円、フジクラ が34.34円、レーザーテク が22.90円と続いた