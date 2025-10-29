29日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数322、値下がり銘柄数1040と、値下がりが優勢だった。 個別ではアウンコンサルティングがストップ高。テクニスコ、赤阪鐵工所、寺崎電気産業、ティムコは一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技、第一建設工業、錢高組、土屋ホールディングス、巴コーポレーションなど31銘柄は年初来高値を更新。サンテック、テセック、岡本硝子、ＪＥＳＣＯホ