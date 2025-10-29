29日朝の東京株式市場で日経平均株価は大きく値を上げ、28日に比べて1030円64銭高い5万1249円82銭で午前の取引を終えました。上げ幅は1000円を超え、取引時間中の最高値を更新しています。米中首脳会談を控え、両国の貿易摩擦への警戒感が和らいだことなどから、前の日のアメリカ市場でダウ平均やナスダックなど主要な株価指数が上昇。この流れを受け、29日朝の東京市場でもハイテク関連銘柄を中心に買われ、日経平均を引き上げて