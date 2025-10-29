アメリカのトランプ大統領は28日夜、日本企業のトップらと会合を開き、対米投資に関する文書に署名しました。トランプ大統領は29日朝、日本を出発し、次の訪問地の韓国に向かいました。アメリカトランプ大統領「ここ日本で重要な貿易取引が締結され、最高の一日となった。両国にとって非常にすばらしいディールになった」トランプ大統領の招待で28日夜、都内のアメリカ大使公邸で開かれた会合には、経団連の筒井会長やトヨタの豊