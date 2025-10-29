29日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数85、値下がり銘柄数480と、値下がりが優勢だった。 個別ではＡｉロボティクス、ＪＩＧ－ＳＡＷが年初来高値を更新。シリコンスタジオ、カラダノート、クオリプス、ブランジスタ、ＳＡＡＦホールディングスは値上がり率上位に買われた。 一方、ＶｅｒｉｔａｓＩｎＳｉｌｉｃｏ、ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ、ＭＦＳ、Ｐｏｓｔ