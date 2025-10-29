29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ19619893.9 45100 ２. 日経Ｄインバ 18162 115.55762 ３. 野村日経平均 12619 110.0 53200 ４. 楽天Ｗブル 1216196.7 53480