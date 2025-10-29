レイザーラモンHG（49）が28日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」に出演。愛車について語った。反省することを問われ、「年相応じゃないなと…」と切りだし、「もう50になるんですけど、めちゃめちゃヤンチャな車に乗ってること」と告白した。「スープラっていう走り屋が好きな車」と明かし、「それをいじって…100万くらいかけてカスタムして。（黄色の車体を）黒のラッピング貼って、