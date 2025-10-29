【モデルプレス＝2025/10/29】女優・タレントのファーストサマーウイカが10月28日、自身のInstagramを更新。書道の作品を公開した。【写真】ファーストサマーウイカ「美しすぎる」書道で達筆披露◆ファーストサマーウイカ、書道作品公開現在NHKEテレ「NHK高校講座 書道I」に出演しているウイカは「中間」と美しい字で書かれた書道作品を披露。「書道楽しいよ、筆は精神が出ます」と綴った。◆ファーストサマーウイカの投稿に反響こ