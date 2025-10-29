◇ワールドシリーズ第4戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。7回の第4打席は二ゴロに倒れ、凡退が続いた。7回表、相手打線に4点を奪われ、1―6とリードを広げられて迎えた7回裏の第4打席、相手3番手右腕・バシットの内角直球を狙ったが、詰まらされ